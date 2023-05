Na madrugada desta sexta-feira (dia 5), um depósito da Rede Market, localizado na entrada do bairro Parque Belém, em Angra dos Reis, foi alvo de um incêndio criminoso. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas, de grandes proporções, atingiram três caminhões, que ficaram totalmente destruídos.

A ocorrência de incêndio chegou à corporação por volta das 3h50 e os trabalhos para conter o fogo levaram cerca de quatro horas. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Os dois vigias que estavam de plantão relataram à Polícia Militar que foram rendidos por bandidos armados que tinham como objetivo entrar no depósito. Como não conseguiram, acabaram ateando fogo em caixas de plástico e papelão no lado de fora do imóvel, fugindo posteriormente.

A Polícia Civil foi acionada e uma equipe foi até o local para fazer a perícia. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Angra dos Reis, que passa a investigar o caso. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

Em nota, a Rede Market lamentou o ocorrido e disse que, ‘felizmente, os prejuízos foram só materiais’. “A Rede Market, que nasceu do sonho de uma família, hoje confirma, com a rede de solidariedade e apoio que recebeu, que a família cresceu. Nossos agradecimentos a Deus, acima de tudo, ao Corpo de Bombeiros, SAAE, aos nossos colaboradores e a todos que estão conosco. Cremos que são os obstáculos que nos ensinam e nos tornam cada vez mais fortes e empenhados para continuarmos crescendo, sempre empregando e servindo aos moradores de nossa região”, diz um trecho do comunicado.

O incidente causou preocupação na população de Angra dos Reis, que espera que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis. Cabe destacar que ataques como este afetam não só as empresas, mas também a segurança e tranquilidade dos munícipes. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Foto: Divulgação/PM