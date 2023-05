A Rio+Saneamento realiza nesta sexta-feira (dia 5) serviços emergenciais no sistema de abastecimento de Piraí, no Sul Fluminense. Equipes fazem reparos em um dos registros para obras de restauração e impermeabilização do reservatório da Capelinha, responsável por fornecer água tratada para a maior parte do município.

A manutenção teve início na manhã desta sexta, com previsão de término no fim da tarde. O fornecimento será retomado imediatamente após a conclusão dos reparos e normalizado gradativamente, até a manhã de sábado.

Para executar o serviço será necessário reduzir temporariamente o abastecimento em 18 bairros: Asilo, Casa Amarela, Cava, Centro, Cruzeiro, Dona Martha, Enseada das Garças, Jaqueira, Koopland, Morro da Prefeitura, Morro do Sarole, Ponte das Laranjeiras, Sossego 1, Sossego 2, Toca do Lobo, Vale Verde, Varjão e Vila das Palmeiras.

A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Piraí conta com os canais de atendimento da Rio+Saneamento: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.