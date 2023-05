O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com o chefe de Gabinete do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), Fabio Luiz de Sant Anna, e com o presidente do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), Paulo Afonso, na manhã desta quarta-feira (dia 10), para assegurar o livre acesso de idosos nos ônibus intermunicipais. No encontro, Jari também mostrou a necessidade da modernização do sistema de recarga dos cartões de passagem e cobrou melhorias no transporte público intermunicipal no Sul Fluminense.

“Na última semana do mês de abril, enviei um ofício para o Detro para cobrar que a lei do Estatuto do Idoso seja cumprida. O Sindipass está exigindo uma carteira específica para que passageiros acima de 65 anos acessem os ônibus de graça, não permitindo a entrada nos veículos apenas com o RG, como determina a lei federal. Nessa reunião, foi apresentada pelo presidente do Sindpass decisão judicial a favor da exigência da carteira específica, mas dialogando e com apoio do Detro, acordamos que para controle é importante tal carteira, mas não será mais obrigatória, bastando a apresentação da carteira de identidade”, falou Jari.

Além disso, o mesmo sindicato precisa modernizar o método para recarga dos cartões de passagem. “Recebo denúncias de usuários sobre o tempo que ficam nas filas para fazer a recarga, que só pode ser feita em dinheiro”, explicou o deputado. Em resposta, o presidente do sindicato deu a boa notícia que já está sendo providenciado novo sistema para recebimento de PIX e outras formas de pagamento.

Outro assunto da pauta, trata da necessidade de melhorias no sistema de transporte coletivo no Sul Fluminense. A redução no número de veículos, os atrasos constantes nos horários e ônibus em péssimas condições de uso são as principais queixas dos passageiros.

“O Detro precisa ampliar o número de fiscalizações, trabalho que deve ser constante, para que as empresas passem a prestar um serviço de qualidade à população que depende do transporte público para trabalhar, estudar e até para o lazer”, reforçou Jari, lembrando que vai seguir acompanhando as ações do Detro.