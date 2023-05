O prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin, Maneko Artemenko, e outros quatro servidores públicos foram afastados de seus cargos na manhã desta quarta-feira (dia 10), durante uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) que investiga denúncias de fraude em licitações da prefeitura com uso de documentos falsos. Foram alvos da ação o procurador-geral do município, Nikolai Artemenko Pokrovsky; a secretária de Planejamento e Orçamento, Rafaella Couto Ramos; o coordenador de planejamento oçamentário da pasta, Bruno Belém do Carmo Vieira; e a agente administrativa da Secretaria Municipal de Administração, Quéli da Silva Campos Gourito.

Durante a Operação, intitulada ‘Rodeio III’, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio contra nove alvos, sendo seis pessoas físicas e três pessoas jurídicas, além dos cumprimentos de mandados de afastamento de agentes públicos.

As diligências foram deferidas no bojo de denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça, imputando a prática de crime licitatório e de uso de documento falso, tendo o escopo de coletar outros elementos de prova que corroborem aqueles já produzidos durante as investigações. A ação contou com participação de promotores de Justiça, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e oficiais de Justiça do TJRJ, num total de 12 equipes.

“O MPRJ permanecerá atento e inteiramente comprometido com o cumprimento de sua missão constitucional, de defesa do ordenamento jurídico e de titular da ação penal pública, visando à correta aplicação da lei penal, e ao combate aos crimes que provocam graves danos aos cofres públicos”, informou o Ministério Público em nota.

Foto: Divulgação