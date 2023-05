Na manhã desta quarta-feira (dia 10), a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão com o objetivo de reprimir a produção, compartilhamento e posse de mídias (fotos/vídeos) com conteúdo de abuso e exploração sexual infantil.

Policiais federais dão cumprimento ao mandado expedido pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP, em residência localizada no município de Jacareí.

De acordo com as investigações, iniciadas via cooperação policial internacional, o suspeito se apresentava como uma menina menor de idade através de um perfil falso em aplicativo de mensagens e, desta maneira, obteve fotos íntimas de outras crianças e adolescentes. Ele passava, então, a extorqui-las para obter mais imagens, sob ameaça de divulgação das mídias já compartilhadas em redes sociais.

Durante as diligências, o suspeito foi preso em flagrante, pois foram localizados em sua residência centenas de arquivos com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Além disso, os policiais apreenderam o celular, cinco notebooks e um HD do investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.

O homem responderá criminalmente por armazenar e compartilhar na internet vídeos e fotos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menores de idade, além das extorsões praticadas. Caso seja condenado, ele pode receber pena de até 16 anos de prisão.

A ação é desenvolvida no âmbito da Operação SPY, um projeto iniciado pela Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos que visa aprimorar e intensificar o trabalho de repressão permanente a crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil na região do Vale do Paraíba.

Foto: Divulgação