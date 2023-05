O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em investigação da atribuição originária criminal do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos, por envolver agente político detentor de foro por prerrogativa de função com previsão na Constituição Federal, realizou nesta quarta-feira (dia 10) a terceira fase da Operação Rodeio. Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra nove alvos, sendo seis pessoas físicas e três pessoas jurídicas no município de Engenheiro Paulo de Frontin, entre outras regiões, além do cumprimento de mandados de afastamento de agentes públicos de suas funções.

As diligências foram deferidas no bojo de denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça, imputando a prática de crime licitatório e de uso de documento falso, tendo o escopo de coletar outros elementos de prova que corroborem aqueles já produzidos durante as investigações.

A ação contou com participação de promotores de Justiça, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e oficiais de Justiça do TJRJ, num total de 12 equipes.

Outros detalhes da operação, segundo o MP, incluindo o nome dos personagens envolvidos, não podem ser divulgados, no momento, em razão do sigilo decretado por ordem judicial.

“O MPRJ permanecerá atento e inteiramente comprometido com o cumprimento de sua missão constitucional, de defesa do ordenamento jurídico e de titular da ação penal pública, visando à correta aplicação da lei penal, e ao combate aos crimes que provocam graves danos aos cofres públicos”.

Foto: reprodução da internet