Um acidente ocorrido na Rodovia Presidente Dutra fez mais uma vítima fatal na tarde desta quinta-feira (dia 11), em Porto Real. A colisão envolvendo um caminhão e uma moto foi registrada na altura do bairro Bulhões e resultou da morte de uma mulher, de 52 anos.

O Corpo de Bombeiros foi até o local da batida, mas já encontrou a vítima sem vida. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Mais de 2,7 mil acidentes no estado só neste ano

No mês dedicado à conscientização e à prevenção de acidentes de trânsito, o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) intensifica suas ações com o objetivo de alertar a população sobre a importância da segurança nas vias e rodovias fluminenses. Segundo o órgão, em 2022, ocorreram no Estado do Rio 17.199 acidentes de trânsito, com 21.612 vítimas, sendo que 19.718 ficaram feridas e 1.894 morreram. Ou seja, em média, foram cinco mortes no trânsito por dia. Esse ano, somente nos dois primeiros meses, foram registrados 2.782 acidentes, com 3.588 vítimas.

Foto: Divulgação