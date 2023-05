Em busca de novos negócios para o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro está em missão em Nova Iorque, onde vem se reunindo com empresários e investidores desde terça-feira (dia 9). As agendas incluem o Fórum Lide de Investimentos para o Brasil; o “Brazil Summit”, do jornal Financial Times; e uma conferência sobre energia renovável, além de reuniões com o Google e o trade turístico americano. Nos eventos, o governador destacou o Rio como um estado atrativo para investimentos internacionais e reforçou o compromisso em fomentar o turismo com grandes eventos como o G-20, Carnaval, Réveillon, entre outros.

“As missões governamentais têm sido fundamentais para internacionalizar o Rio de Janeiro, que hoje tem tudo para atrair empreendimentos dos mais variados setores da economia e garantir cada vez mais desenvolvimento. Nosso objetivo é destacar as oportunidades que surgiram no estado, com os investimentos que temos feito ao longo dos últimos anos. Estamos avançando a cada ano, e a nossa credibilidade no Brasil e no mundo vem se consolidando”, ressaltou o governador.

Na terça-feira, no Lide, Castro, ao lado de outros governadores, discutiu os desafios das grandes reformas e ressaltou os incentivos fiscais e projetos em diversas áreas, garantindo um ambiente de negócios seguro e estável. Outro ponto destacado foi a concessão de incentivos de ICMS para empresas, que tem, hoje, previsão de gerar cerca de R$ 1,7 bilhão em investimentos nos próximos cinco anos.

O governador apresentou ainda as atrações do Rio para o trade turístico americano e reafirmou o compromisso de investir em um calendário de grandes atrações e eventos, como o G-20, que vai reunir chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo em 2024, o Web Summit, maior encontro de tecnologia do mundo, a Maratona do Rio e o Pré-Olímpico de Vôlei, além do Carnaval e do Réveillon.

“Ter a oportunidade de ouvir e entender a expectativa do setor turístico nos ajuda a pensar mais em como consolidar o nosso estado como o principal destino de turistas. Ser sede do G-20 é uma conquista do nosso governo, que tem mostrado para o mundo o novo Rio de Janeiro”, ressaltou Castro.

Na ocasião, Cláudio Castro falou sobre a ampliação de voos com destino à capital fluminense, incluindo a rota Rio-Miami, a partir de dezembro, e a retomada dos voos vindos de Atlanta. O governador também lembrou do trabalho que está realizando, em parceria com o governo federal e a Prefeitura do Rio, para a adoção de um modelo de gestão integrada, que vai beneficiar os aeroportos do Galeão e Santos Dumont.

Segurança pública e economia verde

Convidado especial do “Brazil Summit”, do Financial Times, um dos mais influentes jornais do mundo, Castro apresentou ações e avanços na segurança e sustentabilidade. Com 73% da produção nacional de gás natural, o estado é referência energética e, até o ano que vem, o governo vai investir mais de R$ 26 milhões no meio ambiente.

Como destaque na segurança pública, o governador ressaltou os investimentos com programas e ações que chegam a R$ 1 bilhão, como a aquisição de mais de 21,5 mil câmeras operacionais portáteis e câmeras de vídeo e de áudio nas viaturas, aeronaves e prédios públicos. E afirmou que os investimentos são refletidos na queda de crimes.

Projetos sociais premiados

Em evento do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, para premiar projetos sociais com atuação de destaque no Brasil, o governador ressaltou projetos como o Supera-RJ e o Restaurante do Povo. A premiação aconteceu nesta quinta-feira (dia 11).

“Nosso governo tem trabalhado para devolver a dignidade de milhares de pessoas com a implementação de programas como o Restaurante do Povo, que já serviu mais de dez milhões de refeições, e o SuperaRJ, que levou renda para mais de meio milhão de pessoas”, disse o governador.

Na sexta-feira (dia 12), a agenda internacional será encerrada com executivos do Google para conhecer projetos voltados para gestão governamental.

Foto: Divulgação