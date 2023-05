A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através das cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), cuidou do ordenamento da cidade no mês de abril, com resultados positivos em relação à segurança primária. Foram retirados das ruas 102 veículos em estado de abandono, sendo 94 pelos proprietários, após os agentes terem feito contato com eles e dado um prazo (Decreto 15.601); além de oito automóveis que foram removidos ao Depósito Público Municipal, após o não cumprimento desse prazo.

As equipes da UGC realizaram ainda os seguintes serviços: desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (4); recuperação de veículo de roubo/furto no bairro Aterrado (1); patrulhamento periódico de prevenção em bairros (306); além de rondas em unidades escolares do estado, município e particular (207). Os contatos são feitos por meio de grupos de WhatsApp para agilizar a comunicação.

“Os serviços prestados pelas equipes da UGC são fundamentais para o ordenamento da cidade. As demandas são enviadas aos grupos de WhatsApp às cinco equipes, que resolvem os problemas de forma rápida e eficiente, encurtando o caminho entre o Poder Público e a solução”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop.