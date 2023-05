O município de Barra do Piraí foi o anfitrião do lançamento da segunda edição do Festival Gastronômico Delícias do Vale, que será realizado entre os dias 19 e 28 de maio em toda a região do “Vale do Café”, no Sul Fluminense, abarcando um total 15 cidades. O evento ocorreu na quarta-feira (dia 10), no distrito turístico de Ipiabas, e contou com a presença de empreendedores do setor gastronômico integrantes do festival.

Entre restaurantes, cafeterias, fazendas históricas e produtores de alimentos e bebidas, somam-se mais de 80 estabelecimentos criadores de pratos exclusivos para serem apreciados durante o período de duração do Delícias do Vale. A recém reformada Estação Ferroviária de Ipiabas, patrimônio histórico do Século XIX, foi palco desse encontro.

A produtora Maria Inês Oliveros, uma das realizadoras do Festival Delícias do Vale, destacou que muitos dos presentes no evento de lançamento estavam conhecendo Ipiabas pela primeira vez. “Foi exposto para os participantes um vídeo sobre os novos equipamentos turísticos que estão sendo instalados no distrito e que em breve serão inaugurados”, comenta Maria completando em relação aos elogios que o distrito recebeu. “Foram muitos elogios; os participantes não pararam de falar do lugar lindo e da recepção maravilhosa que tiveram”, conta a produtora.

Os participantes do festival acreditam que essa realização irá valorizar a gastronomia regional, gerando maior interesse dos turistas em Ipiabas. O Festival Gastronômico Delícias do Vale coloca Barra do Piraí e Ipiabas, definitivamente, na rota dos sabores do Vale do Café.

Para o prefeito da cidade, Mario Esteves, “serão mais turistas, mais visitantes, vindo conhecer os encantos da região, a natureza, as histórias e também a culinária”.

Mario reforça a credibilidade do distrito de Ipiabas ao ter sido escolhido para a realização da abertura do Delícias do Vale. “É notória a importância e destaque que o distrito vem ganhando no cenário turístico nacional. Os investimentos que estão sendo realizados no setor turismo vêm gerando grandes frutos e aumentando a visibilidade de Barra do Piraí. Como consequência disso, é visível o aumento do número de visitantes, algo que contribui para o crescimento do emprego e da renda. Este é só o começo, muita coisa ainda está por vir”, ressalta o prefeito.

Foto: divulgação