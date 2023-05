Após intensas negociações e reivindicações dos servidores da rede estadual de ensino, o governador Cláudio Castro (PL) anunciou a correção salarial que garantirá aos professores ativos e inativos o recebimento do piso nacional do magistério. Com o reajuste do piso, professores e professoras receberão R$ 4.420,55. A medida entra em vigor neste mês de maio, representando uma conquista para a categoria.

Enquanto na rede pública do estado houve um avanço, em Volta Redonda o clima é de descontentamento entre os funcionários da rede municipal. O prefeito Neto (sem partido) não deu qualquer sinalização se adotará a mesma postura de seu amigo, o governo Cláudio Castro.

Diante da falta de diálogo, os profissionais da secretaria de Educação têm se mobilizado, por meio de manifestações pacíficas. Uma mobilização está marcada para a próxima quinta-feira (dia 18), com uma paralisação por meio período de cada turno.

“Já enviamos mais de cinco ofícios para a prefeitura de Volta Redonda e, até o momento, o prefeito não sinalizou que receberá o Sindicato. Estamos desde o início do ano enviando ofícios solicitando audiências”, explicou na semana passada Raul Santos, coordenador do Sindicato Estadual Profissionais de Educação (Sepe) Núcleo de Volta Redonda.

A luta da categoria vai além do pagamento do piso. Os servidores reivindicam melhorias nas condições de trabalho, valorização da carreira e investimentos na infraestrutura das escolas.

“Temos unidades em condições precárias, onde falta o básico, como materiais de limpeza e didáticos, e para impressão de atividades e provas. Fora a infraestrutura, pois há escola fechada e os alunos estão em aula on-line. A unidade apresentava risco, mas a reforma nunca termina”, acrescentou Raul. “Queremos também o PCCS, o reajuste salarial e 1/3 de planejamento dos profissionais do magistério. Uma pauta que contempla tanto os funcionários da ativa como aposentados”, disse Raul Santos. Não fosse suficiente a falta da abertura de uma negociação com os professores, o prefeito Neto ameaça os manifestantes de cortar o dia de trabalho, aumentando ainda mais o clima de insatisfação da categoria.

Nota da redação

A reportagem da Folha do Aço tentou contato com a prefeitura de Volta Redonda questionando se o governo pretende adotar a mesma linha do Estado, ou seja, encaminhando Mensagem à Câmara Municipal em que concede o piso salarial nacional do magistério. Até o fechamento desta edição, não houve retorno por meio da Secretaria de Comunicação.

Mensagem que será encaminhada à Alerj contemplará professores ativos e inativos

O pagamento do piso salarial nacional do magistério foi autorizado pelo governador Cláudio Castro (PL) e anunciado, na quarta-feira (dia 10), pela secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, e pelo subsecretário-geral da Casa Civil, Adilson Faria, durante reunião com representantes da categoria.

Para isso, o governo encaminhará, nos próximos dias, mensagem à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Segundo a proposta, a correção será concedida a todas as carreiras de professores e paga a partir da folha salarial relativa ao mês de maio. O pagamento contemplará os servidores inativos do magistério. “O pagamento do piso nacional demonstra, mais uma vez, o nosso compromisso com os professores da rede. Esse é o ano da Educação, e não vamos medir esforços para proporcionar um ensino de qualidade para nossos estudantes”, declarou Cláudio Castro.

A secretária Roberta Barreto destacou que somente na gestão de Cláudio Castro, foi investido quase R$ 1 bilhão em benefícios de valorização do magistério (Abonos Fundeb, progressão de carreira, triênios, adicional de qualificação, cotas tecnológicas, auxílios alimentação e transporte).

“Essa conquista é fundamental para valorização do professor e na garantia do acesso e a permanência dos nossos jovens em sala de aula. Temos uma longa estrada pela frente, mas nesse momento o governador mostra que estamos no caminho certo, para fortalecer mais do que nunca o conhecimento que é o grande passaporte para a melhoria de vida”, afirmou a titular da pasta.