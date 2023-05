Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) resultou na prisão de torcedores suspeitos de associação criminosa na manhã de domingo (dia 14). O fato ocorreu durante fiscalização de combate ao crime no posto PRF de Caiçara, em Piraí, onde a equipe DELTA da 7ª DEL PRF deu ordem de parada a um veículo.

No entanto, o condutor do veículo desobedeceu à ordem de parada, acelerou e empreendeu fuga pela Serra das Araras. A PRF iniciou uma perseguição ao veículo, que foi interceptado e alcançado posteriormente. Durante a abordagem, a PRF constatou que havia dois indivíduos no veículo, os quais afirmaram ser moradores de São Paulo e torcedores do time do Santos. Segundo eles, estavam se deslocando para assistir ao jogo contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

Durante uma revista no interior do veículo, foram encontradas várias barras de ferro e vários rojões que seriam utilizados como armas para confrontos e agressões a torcedores rivais. Também foram encontrados um rádio de comunicação e uma porção da droga MD em um saco plástico. Devido ao fato de se tratar de torcedores que estavam se deslocando para o estádio no Rio de Janeiro, a equipe da PRF fez contato com a equipe do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) da PMERJ, que já estava fiscalizando e preparando escolta de sete ônibus de torcedores do Santos na Dutra, em Seropédica.

A partir daí, a operação se desdobrou em uma investigação mais ampla, que resultou na prisão de mais dois torcedores que também portavam rádios comunicadores, com os quais mantinham contato para ter acesso aos materiais que seriam utilizados em confrontos com a outra torcida.

Ao todo, os quatro torcedores foram presos, sendo dois pela PRF e dois pela PMERJ. A ocorrência foi encaminhada para a DP Especializada no Estádio de São Januário no Rio de Janeiro, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos quatro indivíduos por associação criminosa. Além disso, os dois torcedores que estavam no Fiat/Cronos e tentaram fugir da PRF foram enquadrados em desobediência e porte de droga para consumo. Todo o material apreendido foi recolhido pelas autoridades.

Foto: Divulgação