Com informações repassadas pelo Disque Denúncia, policiais militares apreenderam, no sábado (dia 13), no Morro do Gama, em Barra do Piraí, 902 pinos de cocaína.

Em patrulhamento no local, eles encontraram um homem de 48 anos na descida do bairro que, ao avistar os policiais, jogou 1 pino contendo cocaína ao chão e, ao ser revistado, entregou mais 1 pino. Ao ser indagado, ele disse ter comprado de um traficante na curva antes do trailer, Rua Angra dos Reis.

Os agentes foram ao local indicado e, com a aproximação da viatura, dois suspeitos empreenderam fuga, não sendo possível alcançá-los. Após varredura, os policiais localizaram uma sacola em meio aos arbustos contendo 3 bolas de material entorpecente, com 902 pinos de pó branco (cocaína).

O material apreendido foi levado para a sede da 88ª DP de Barra do Piraí para medidas cabíveis.

Foto: PM