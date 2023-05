Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na quinta-feira (dia 18), um homem pelos crimes de injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, após levantamento de inteligência.

As investigações iniciaram em novembro do ano passado, quando a vítima, então companheira do acusado, procurou a distrital para informar que estava sofrendo violência física e psicológica. De acordo com os relatos da mulher, as agressões a ela e aos filhos do casal aconteciam, principalmente, quando o autor usava drogas ilícitas.

O criminoso teria deixado a residência onde morava, se mudando para local incerto, mas esporadicamente voltava à cidade para violentar a ex-companheira. A vítima retornou à delegacia em fevereiro, alegando ter sido ameaçada de morte com uma faca. Na ocasião, o agressor chegou a queimar diversas roupas da família. Ela conseguiu fugir com a ajuda de um vizinho, que acionou a polícia.