Marcado para o dia 28, o Ironman Brasil, etapa em Jurerê Internacional-SC, é o próximo desafio de Mário Vinícius Tebet Magalhães, de 44 anos, paratriatleta amador. Acostumado com provas de superação, Mário conta que esse terá um gosto especial com a participação do irmão, Thiago Tebet Magalhães, de 40 anos. Mário e Thiago são naturais de Volta Redonda.

“Já participamos de outras provas juntos, mas esse é nosso primeiro Ironman. Somos atletas amadores. Trabalhamos cada um em seus empregos. Temos família, filhos, amigos, vida social. Mas também dedicamos parte do nosso tempo aos Triathlon, que é o esporte que escolhemos praticar”, explica Mário.

A prova tem distâncias de 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida. A etapa válida pelo circuito mundial terá sua 21ª edição, reunindo representantes de diversas partes do mundo nas categorias de Elite e Faixa Etária. Neste ano, serão 1800 atletas de 36 países, com triatletas de quatro continentes – América, Europa, Ásia e Oceania.

“O triathlon é um esporte duro, onde temos que treinar todos os dias. Os treinos, em alguns momentos durante a preparação para uma prova como o Ironman Brasil, nos privam do convívio com as pessoas próximas e da vida social. Temos que nos alimentar bem. Dormir cedo. Acordar cedo para treinar e treinar muito”, disse Mário Magalhães, que teve um AVC aos 5 anos de idade que deixou sequelas motoras do lado direito do corpo e sem os movimentos finos do pé e da mão direita. “São muitas braçadas na natação. Muitas pedaladas na bicicleta. E muitos passos na corrida”, completa.

Morando atualmente em Fortaleza-CE, o paratriatleta começou a praticar o triathlon em 2017 e, desde então, coleciona medalhas e histórias. “Já participei de várias provas, passando por todas as distâncias do triathlon, desde a prova mais curta, denominada de Sprint Triathlon até provas na distância do meio ironman ou ironman 70.3 e na distância full ou ironman 140.6, que é a mesma distância do Ironman Brasil”, lista.

Apesar dos obstáculos, ele garante que o triathlon é uma paixão. “Amamos o esporte que escolhemos. É contagiante, empolgante e inspirador para nós. E serve de inspiração para as pessoas que acompanham as nossas rotinas de perto”.