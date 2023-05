A suspeita de envolvimento de um atleta do Volta Redonda entre os investigados pela Operação Penalidade Máxima levou a diretoria do clube a emitir uma nota oficial, na terça-feira (dia 16). No comunicado postado no site do Voltaço, a diretoria informa que tomou “conhecimento, pela mídia, com surpresa e indignação, de possível envolvimento de um atleta do clube em esquema de manipulação de resultados em jogos da Série A do Campeonato Carioca de 2023”.

Em outro trecho, destaca que “jamais compactuaremos com este tipo de conduta totalmente antidesportiva, prezando pela ética e moral no esporte e estaremos acompanhando o desenrolar das investigações”.

Até quinta-feira (dia 18) o Volta Redonda não tinha sido procurado pelas autoridades responsáveis pela investigação, “mas desde já se coloca à disposição para colaborar com a investigação e espera que todos os envolvidos sejam punidos com o rigor da lei”. O nome do possível suspeito não foi revelado pelo Ministério Público de Goiás, que descobriu um esquema de manipulação de jogos de futebol com objetivo de obter lucro por meio de apostas esportivas.

Foto: Reprodução