Um turista do estado de São Paulo sofreu ferimentos após sofrer uma queda enquanto escalava a Pedra do Couto, localizada na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, na tarde de domingo (dia 28).

Por coincidência, membros do Grupo Voluntário de Busca e Salvamento Anjos da Montanha estavam realizando um treinamento próximo à área do acidente e foram os primeiros a prestar socorro ao indivíduo acidentado.

De acordo com informações fornecidas pelo grupo, o turista sofreu uma fratura exposta no tornozelo. Imediatamente, uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada e transportou o ferido para o Hospital de Emergência de Resende, onde recebeu atendimento médico.

Até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde e nem sobre as circunstâncias que levaram à queda do turista.