A Eletronuclear e o Ibama promoveram, nesta quinta-feira (dia 25), o Seminário de Devolução das Ações Socioambientais da Central Nuclear de Angra, que faz parte do processo de licenciamento de operação das usinas nucleares da empresa. O evento, que aconteceu no Cineteatro de Praia Brava, em Angra dos Reis, é o primeiro encontro após a pandemia da covid-19 para apresentar à população e às lideranças comunitárias um balanço dos projetos e programas socioambientais desenvolvidos pela empresa.

“Buscamos incessantemente contribuir com a melhora da qualidade de vida e bem-estar dos moradores das cidades do entorno das usinas, sempre com o olhar para a preservação do meio ambiente”, ressaltou o diretor de operação e comercialização da Eletronuclear, Ricardo Luis Pereira dos Santos, durante o evento.

“Esse evento tem importância grande, pois é a devolutiva das ações dos programas do licenciamento. É uma oportunidade de comunicação com o público”, completa o analista ambiental do Ibama, Heitor Castro.

Entre as ações apresentadas, que visam o desenvolvimento dos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro, estão a manutenção do Hospital de Praia Brava, administrado pela Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam), o projeto Tartaruga Viva, que faz o monitoramento de tartarugas marinhas em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e as atividades desenvolvidas pelo Instituto Colibri, que organiza a agricultura familiar de comunidades indígenas de Paraty.

Também foram detalhados outros convênios firmados com os municípios do entorno das usinas. Para beneficiar a educação da população, através do campus Cefet da cidade, a Eletronuclear realiza investimentos como na aquisição de equipamentos e montagem de laboratórios na unidade.

Apesar de não fazer parte das condicionantes socioambientais exigidas pelo Ibama, e ser um projeto voluntário da Eletronuclear, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) também teve a oportunidade de apresentar o trabalho realizado pela equipe multidisciplinar direcionado aos animais silvestres resgatados na região.

Após as apresentações, os participantes puderam também esclarecer dúvidas com as autoridades presentes. Entre elas estavam o Ibama, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e as prefeituras de Angra dos Reis e Paraty.

“Através de diferentes iniciativas, a Eletronuclear olha para trás a fim de resgatar o conhecimento passado, pensando em construir um futuro melhor. Essa é a disposição da Eletronuclear”, finaliza a chefe da Assessoria de Responsabilidade Socioambiental da Eletronuclear, Ana Beatriz Julião.