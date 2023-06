No dia 13 de junho é celebrado o aniversário de 28 anos da emancipação político-administrativa de Pinheiral. Em homenagem à cidade, a Prefeitura anunciou a entrega de um pacote de obras de infraestrutura.

A data será celebrada ainda com uma grande festa nas Praças Brasil e Teixeira Campos, com celebrações religiosas, apresentação de agentes culturais, entidades e shows com artistas nacionais e locais entre os dias 10 e 13 de junho. As entregas iniciam na próxima sexta-feira (dia 9), com as inaugurações das reformas da Junta Militar e gabinete da vice-prefeita, além da revitalização da Praça Deputado Alcides Rodrigues Sabença, às 18h30min, no bairro Centro. O valor aplicado foi de R$ 201 mil, com recursos do próprio município.

No sábado (dia 10) será realizada a entrega da reforma da sede da secretaria de Educação, no Centro, a partir das 10h30min. O valor do investimento foi de R$ 378 mil, provenientes de recursos do Salário Educação.

Já na segunda-feira, Dia dos Namorados, a partir das 10 horas, serão inauguradas as reformas das Praças Brasil e Teixeira Campos, dos quiosques e da antiga Estação Ferroviária, onde atualmente funciona a Loja do Artesão. O valor do investimento foi de R$ 14 milhões. A obra foi realizada pela secretaria de Estado de Cidades, atendendo indicação do deputado estadual licenciado e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca (PP).

A Avenida Nilton Penna Botelho, o Polo Industrial e o loteamento Novo, no bairro Parque Maíra, as ruas Nini Cambraia, Bulhões de Carvalho e diversas outras da cidade também serão inauguradas na data.

No dia 13, dia do aniversário oficial do município, a partir das 10h30min, será realizada a inauguração da secretaria de Saúde que, em homenagem póstuma, receberá o nome do ex-prefeito Dr. Toninho. O local recebeu substituição de pisos, janelas, implantação de rampas e acessos, acréscimo de dois banheiros para portadores de necessidades especiais, duas salas, uma cozinha, um refeitório, além da restauração do pátio e estacionamento. O valor do investimento é de R$ 265 mil.

“Convido todos a prestigiarem as entregas das inaugurações para a nossa cidade, pois estamos muito felizes em poder proporcionar aos moradores mais qualidade de infraestrutura e segurança”, disse o prefeito Ednardo Barbosa. “Lembrando que a maioria das obras está sendo executadas com recursos do próprio município, o que mostra a responsabilidade com o dinheiro público e o compromisso com a população. Aproveito para agradecer ao deputado estadual Gustavo Tutuca, que indicou as reformas das Praças Brasil e Teixeira Campos, um dos pontos turísticos da nossa cidade e palco de grandes eventos como o Carnaval e aniversário da cidade”, concluiu.

Foto: divulgação