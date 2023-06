Visando a aquisição do novo transporte para o Seminário Santo Oscar Romero, a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda iniciou, nesta sexta-feira (dia 2), uma campanha para a arrecadação de fundos para a compra de um veículo, depois de um incêndio provocar a perda de um micro-ônibus, em Petrópolis.

Na madrugada de 9 de maio, um incêndio atingiu a garagem das empresas de transporte de Petrópolis. Mais de 78 veículos foram atingidos pelas chamas, incluindo o transporte dos Seminaristas. As autoridades competentes estão empenhadas na investigação do caso para apurar as causas da tragédia.

A cidade da Região Serra é o local onde os Seminaristas se preparam para o ministério presbiteral (formação em Teologia e Filosofia). O Reitor do Seminário, Padre Sérgio Brandão, reforça a necessidade do transporte para a formação dos Seminaristas. “A condução é essencial para os nossos jovens vocacionados irem até Petrópolis. Na cidade, os Seminaristas utilizam o veículo para as aulas na Universidade Católica de Petrópolis (UCP)”, falou o Reitor.

No terceiro ano do curso de Teologia, o Seminarista Alisson Rodrigues, lembrou a importância do transporte em Petrópolis e Volta Redonda. “Durante a semana, o veículo nos ajuda no deslocamento para as atividades da faculdade e, também aos finais de semana, para o deslocamento em nossos estágios pastorais nas Paróquias da Diocese, divulgando os trabalhos do seminário e, claro, na promoção das vocações”, pontuou Alisson Rodrigues.

“Em uma atitude cortês das empresas, nosso micro-ônibus ficava estacionado na garagem, sem nenhum custo. Petrópolis é onde encontramos uma infraestrutura acadêmica para a melhor formação de nossos futuros presbíteros. São mais de 1.200 km no mês percorridos pelos seminaristas no trajeto entre Volta Redonda e Petrópolis. Contamos com a colaboração de todos na campanha, juntos pelo transporte de nosso Seminário”, disse Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano.

Como doar e meta da campanha ?

Faça sua doação e colabore para a aquisição do novo veículo do Seminário Diocesano Santo Oscar Romero. Nossa meta é arrecadar o valor de R$300 mil reais para a compra do transporte.

Chave Pix: [email protected]

Banco SICOOB – 756

Agência: 3260 Conta: 40895-6

CNPJ: 28.572.303/0001-06 (Mitra Diocesana de Barra do Piraí – Volta Redonda)

Coleta de Corpus Christi

Na Santa Missa da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, no dia 8 de junho, todas as coletas realizadas nas comunidades da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda serão destinadas à Campanha “Juntos pelo transporte do Seminário”.

Conheça o Seminário Diocesano Santo Oscar Romero

O Seminário Diocesano Santo Oscar Romero é o espaço onde são formados os futuros sacerdotes da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. Localizado em Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, os seminaristas encontram um ambiente propício no local para se prepararem melhor ao ministério que almejam e uma resposta mais integral à vocação que estão discernindo, com a ajuda dos formadores e responsáveis pela formação.