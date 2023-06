A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta (dia 31), quatro mulheres e um motorista de aplicativo com notas falsas de R$ 200, em Valença. O carro em que eles estavam foi abordado pelos agentes no distrito de Parapeúna.

A informação era de que um grupo de mulheres estava passando cédulas falsas no comércio da cidade. No carro, foram encontradas 17 notas falsas de R$ 200 e outras 92 cédulas verdadeiras nas bolsas das jovens e no quebra sol do veículo.

Segundo a PM, as mulheres afirmaram que trabalham como garotas de programa em uma casa noturna e receberam as notas do patrão para que fossem “transformadas” em dinheiro de verdade. O motivo seria uma “dívida” delas com o estabelecimento. Aos agentes, as jovens disseram ainda que o motorista foi contratado para transportá-las e que ele sabia das notas falsas.

Os cinco foram levados para a delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda. Eles vão responder por circulação de moeda falsa.