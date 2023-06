Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo do UniFOA venceram o Prêmio Expocom em duas categorias no 26º Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste (Intercom Sudeste). Realizado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o evento aconteceu na UFF (Universidade Federal Fluminense), Campus Gragoatá – Niterói (RJ), de 1º a 3 de junho.

Ao todo, o Centro Universitário de Volta Redonda participou do congresso com sete trabalhos práticos – todos finalistas do Expocom – e um de pesquisa científica – apresentado no Intercom Júnior. Para os vencedores, o próximo destino é Belo Horizonte (MG), onde acontecerá o 46º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, organizado pela PUC-Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), remotamente entre os dias 29 e 31 de agosto e presencialmente de 5 a 8 de setembro, com tema “Comunicação e políticas científicas: desmonte e reconstrução”.

Desde 2012, o UniFOA tem se destacado com trabalhos finalistas, demonstrando a qualidade do trabalho desenvolvido pelos cursos e o talento dos estudantes. Segundo Douglas Gonçalves, coordenador de Publicidade e Propaganda, essas conquistas refletem o comprometimento dos professores e o potencial dos alunos envolvidos nos projetos.

“São 11 anos que nós temos presença marcante com os trabalhos no Intercom. A premiação é muito importante, mas o fato de sermos finalistas, mostra o trabalho que é feito nos cursos entre os professores e o talento dos alunos, onde coloca o acadêmico em destaque entre os demais estudantes de comunicação da região Sudeste”, ressalta.

Vencedoras

Recém-formada, a egressa de Jornalismo Annia Brum, ganhadora na categoria História em Quadrinhos expressou a felicidade de participar e ter seu trabalho reconhecido. “Foi muito emocionante, porque foi uma experiência completamente nova. Apesar de não ter estado presente na quinta-feira, foi muito divertido, conheci pessoas interessantes e que ficaram animadas com o meu trabalho, além de conversar com estudantes de outras faculdades”, contou. Mas o ponto alto para Annia, foi a palestra com a jornalista Sônia Bridi: “É uma das jornalistas que admiro há algum tempo e conhecer ela, pessoalmente, foi inexplicável”.

“O prêmio foi muito importante para mim porque, eu comecei a carreira de fotógrafa recentemente e a fotografia que venceu foi uma das primeiras fotos que eu tirei”, compartilhou Elisa Rocha, vencedora da categoria fotografia publicitária. Essas palavras refletem o impacto emocional e profissional que a premiação teve para a estudante de Publicidade do UniFOA. Sua paixão pela fotografia foi despertada durante a aula de fotografia publicitária, ministrada pelo professor Silvio Machado (Bibo), e, desde então, ela tem se dedicado e explorado seu talento nessa área. A fotografia premiada foi uma das primeiras que ela capturou, o que torna o reconhecimento ainda mais especial.

Reconhecimento da instituição

A reitora do UniFOA, Ivanete Oliveira, manifestou grande satisfação ao parabenizar os estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo pela conquista do 26º Congresso. Em suas palavras, ela ressaltou o talento criativo, dedicação e competência dos discentes e docentes, enfatizando que essa vitória é um reconhecimento merecido pelo trabalho e excelência demonstrados em suas produções. “Essa conquista não só engrandece nossa Instituição de Ensino, mas também evidencia a relevância e o potencial desses cursos, na formação de profissionais de comunicação de alta qualidade. Parabéns, discentes e docentes por esse feito extraordinário”, finaliza.

Por meio da promoção de eventos, como congressos, simpósios e workshops, o Intercom cria um ambiente propício para o diálogo e a disseminação de novas ideias, onde profissionais experientes e novos talentos têm a oportunidade de interagir, compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Essa troca enriquecedora contribui para o crescimento e a evolução contínua da Comunicação como um campo de estudo e prática.

Trabalhos premiados

PP06 – Fotografia publicitária (avulso)

Segurança com Detran – Elisa de Oliveira Rocha

PT08 – Histórias em quadrinhos (avulso)

Wallace Souza e os bandidos na TV – Annia Brum Tavares

Trabalhos finalistas – Expocom Sudeste

PT11 – Aplicativos de Comunicação (avulso)

SINDPASS: um aplicativo de mobilidade urbana – Lorena Jim Ferreira Santos (aluna líder)

PP08 – Cartaz (avulso)

Cartaz para a campanha de arrecadação para ONG Bem Me Quer – Lara Ricas Otaviano (aluna líder)

PP10 – Produção publicitária para TV e cinema (avulso)

Desinformação também mata – Thaís Juliano Fagundes Fraga (aluna líder)

PP05 – Spot (avulso)

Uso consciente da água – Emanuelle Figueiredo de Medeiros (aluna líder)

JO09 – Reportagem em jornalismo impresso (avulso)

Mulher + matemática = o cálculo perfeito – Natáscia Gomes Thuelher (aluna líder)

Trabalho Aprovado – Intercom Júnior

Relações Públicas e Comunicação Organizacional

O show de Rihanna no Super Bowl: considerações sobre a sociedade do espetáculo em 2023 – Yasmin da Silva Rodrigues

Foto: divulgação