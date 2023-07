O “Arraiá da Cidadania”, da Prefeitura de Volta Redonda, está confirmado. O tradicional evento solidário com comidas típicas de festa junina vendidas a R$ 1,99 será realizado de 27 a 30 de julho, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, encerrando o mês de aniversário de Volta Redonda. O município vai completar 69 anos no dia 17 de julho, com uma programação variada, atrações culturais, esportivas e sociais.

A abertura do “Arraiá da Cidadania” será no dia 27/7 (quinta-feira), a partir das 17h, e segue até as 23h. No dia 28/7 (sexta-feira), o horário da festa é o mesmo: das 17h às 23h. E nos dias 29 e 30/7 (sábado e domingo), o “arraiá” será das 15h às 23h.

No cardápio do “Arraiá da Cidadania” estão pizza frita, cachorro-quente, salsichão, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo, além dos doces como mousses, bolos de pote e canjica doce. Os refrigerantes também custarão R$ 1,99 e não serão vendidas bebidas alcoólicas durante o evento.

Vale lembrar que toda a renda será revertida para as 33 entidades beneficentes do município, que vão atuar na festa. Os produtos só poderão ser comprados com dinheiro, não será aceito pagamento no cartão ou pix. As atrações culturais do “arraiá” serão anunciadas em breve nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, citou que o “Arraiá da Cidadania” é uma grande iniciativa solidária que garante acesso a toda a população na festividade, além de contribuir financeiramente com as instituições.

“Nosso ‘arraiá’ é uma grande festa que ajuda muito as entidades de Volta Redonda. A população gosta muito e abraça a causa solidária, os valores são acessíveis para que todos possam contribuir de sua maneira e, cada vez que as pessoas compram a fichinha, ajudam quem mais precisa. Contamos neste ano, mais uma vez, com a participação de todos vocês!”, disse Neto.

O diretor-presidente do Saae de Volta Redonda, Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordena a organização do “arraiá”, comentou que espera neste ano um número maior de pessoas de toda a região.

“Para este ano, esperamos um número maior de participantes do arraiá para ajudar mais instituições, a cada ano superamos a expectativa. Ano passado, graças à adesão das pessoas, conseguimos arrecadar mais de R$ 500 mil para as entidades, ajudando a mantê-las”, comentou.

Foto de arquivo – Secom/PMVR.