Coordenadora das Engenharias Elétrica e Mecânica do UniFOA, a professora doutora Izabel de Oliveira da Mota recebeu a homenagem “Químico do Ano”, na categoria Educação, pelo Conselho Regional de Química – Terceira Região (CRQ-III), na última quinta-feira (dia 29).

A solenidade aconteceu no Clube de Engenharia, no Centro do Rio de Janeiro, onde foi realizada a cerimônia comemorativa em alusão ao Mês do Químico. Graduada e mestra em Engenharia Química, Izabel é doutora em Engenharia Metalúrgica e comentou sobre a satisfação de ter esse reconhecimento.

“Sou muito grata por este grande reconhecimento profissional. Todos que lidam comigo sabem o quanto sou apaixonada pela educação e pela ciência. Recebi essa homenagem ao lado de professores que participaram da minha formação: um momento único e de grande emoção. A química está em tudo!”, destacou.

No evento, estiveram presentes ex-conselheiros, ex-presidentes, funcionários, profissionais e representantes de empresas registrados no CRQ-III, além de representantes de associações, sindicatos e instituições de ensino da área da Química.

Foto: divulgação