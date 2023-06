Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e militares realizaram, nesta sexta-feira (dia 30), a Operação Asfixia para combater o tráfico de drogas naquele município do Sul do Rio de Janeiro. Durante a ação, nove pessoas foram presas em flagrante.

Com os acusados, as equipes apreenderam uma arma, 105 pinos de cocaína, quatro pedras de crack, 34 sacolés de maconha e 18 celulares. As diligências foram realizadas após cerca de três meses de investigações, que apontaram suspeitos de atuar no tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.