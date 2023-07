Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis prenderam, na manhã desta quarta-feira (dia 5), um indivíduo suspeito pelos crimes de lesão corporal grave, ameaça e dano. O homem foi detido por volta das 6h na Rua Miracema, no bairro Japuíba.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado possui um histórico criminal com várias anotações anteriores. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado à DEAM de Angra dos Reis para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.

A delegada titular da unidade, Vanessa Martins, ressalta a importância de denunciar casos de violência doméstica e reforçou o comprometimento da DEAM em proteger e oferecer suporte às mulheres vítimas de agressões.

Foto: Divulgação