Policiais rodoviários federais e o Núcleo de Operações com Cães – NK9, em fiscalização durante uma blitz na madrugada desta quinta-feira (dia 6), apreenderam dois fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores. Uma pessoa foi presa.

As equipes PRF faziam fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, próximo ao posto policial, quando abordaram um veículo de passeio que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os policiais verificaram através de sistemas informatizados que o motorista já possuía diversas passagens criminais. Diante da suspeição, os cães K9 Venena e Eva, que são especialistas no faro de drogas, armas e munições, conseguiram identificar o local de armazenamentos dos ilícitos. Os artefatos estavam escondidos dentro do cilindro de GNV do carro.

Ao todo foram localizados dois fuzis 556 da marca Colt, três pistolas 9mm da marca Bersa, uma pistola 9mm da marca Glock, quatro carregadores de 556, oito carregadores de pistola e três aparelhos de pontaria de alta precisão.

O motorista informou aos policiais que pegou os ilícitos em Foz do Iguaçu/PR e os entregaria na Av. Brasil, próximo à Comunidade da Vila do João, no Complexo de favelas da Maré, zona Norte do Rio. Ele receberia a quantia de R$10 mil para realizar a travessia.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP, em Piraí.

