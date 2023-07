O renomado dramaturgo Zé Celso Martínez faleceu na manhã desta quinta-feira (dia 6), em São Paulo, aos 86 anos de idade. Seu estado de saúde havia se deteriorado no dia anterior, quando ele desenvolveu insuficiência renal. Infelizmente, o quadro se agravou rapidamente e não respondeu ao tratamento, resultando em falência múltipla dos órgãos.

Zé Celso havia sido internado na UTI do Hospital das Clínicas na manhã de terça-feira (dia 4), após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento na região do Paraíso, Zona Sul de São Paulo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. De acordo com relatos de vizinhos, a suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito no aquecedor.

No apartamento, havia outras três pessoas: o marido de Zé Celso, Marcelo Drummond, e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Embora os três não tenham sofrido queimaduras, foram levados ao hospital devido à inalação intensa de fumaça.

Nascido em 1937, Zé Celso é amplamente considerado um dos principais dramaturgos do país. A partir dos anos 60, ele se tornou um dos maiores nomes do cenário teatral brasileiro ao liderar o Teatro Oficina em São Paulo.

Foto: Reprodução