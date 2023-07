O governador Cláudio Castro, em mais uma iniciativa para fortalecer a segurança pública, entregou nesta sexta (dia 7) à Polícia Civil, 500 novos fuzis para serem utilizados no combate ao crime. Os fuzis, modelo M400 Pro/calibre 556, fabricados nos Estados Unidos pela empresa Sig Sauer, foram adquiridos em um pregão internacional, por meio de transferência de recursos do Ministério da Justiça e Segurança, emenda parlamentar e verba complementar da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O governador ressaltou a importância dessa aquisição para o fortalecimento das forças policiais do estado e a melhoria na capacidade de resposta aos criminosos.

“A segurança pública é a base; sem ela não se consegue fazer nada. Hoje estamos fazendo uma grande entrega para os policiais, que precisam estar armados e bem treinados para agir quando for preciso. A lógica é que o policial se sinta protegido administrativamente, juridicamente e no campo de batalha”, disse o governador Cláudio Castro durante a cerimônia de entrega.

O contrato firmado com a Sig Sauer também incluiu a realização de cursos de treinamento para instrutores e armeiros da Polícia Civil, garantindo que os profissionais estejam aptos a utilizar corretamente os novos equipamentos e a realizar a manutenção adequada. Essa medida demonstra o compromisso do governo em oferecer suporte técnico necessário para que os policiais estejam preparados e capacitados para enfrentar os desafios da segurança pública.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, a chegada dos 500 fuzis à Polícia Civil do Rio de Janeiro representa um avanço significativo na luta contra o crime organizado e fortalece a capacidade operacional das forças de segurança do estado. Com armas modernas e eficientes, os agentes estarão mais bem equipados para combater a criminalidade e proteger os cidadãos.

“Esse é um movimento muito importante pra Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que busca o constante aperfeiçoamento dos seus servidores. Uma polícia bem equipada com agentes bem treinados é uma polícia que traz segurança, eficiência no seu trabalho e mais respeito ao cidadão”, explica Fernando Albuquerque.

Parte desses fuzis, de última geração, será destinado às Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). Essa medida reflete o compromisso do governo estadual no combate à violência contra a mulher.

“O armamento já foi cadastrado e agora é só fazer a distribuição. São fuzis altamente testados e de uma qualidade impressionante, e parte dele, será entregue às DEAMS, para que os agentes possam proteger ainda mais mulheres, incluindo as policiais, para que elas também tenham condição de um armamento com essa qualidade para fazer o seu trabalho cada vez melhor. A população é protegida pela polícia, e uma polícia bem treinada e bem equipada faz o seu trabalho melhor”, concluiu Cláudio Castro.

Foto: divulgação