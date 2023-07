A Secretaria Municipal de Educação (SME), da Prefeitura de Pinheiral, em parceria com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) campus Pinheiral, em convênio firmado para oferta de vagas dos cursos técnicos concomitantes/subsequente, abre a partir da próxima segunda-feira (dia 10) as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos de Administração e Paisagismo. O público-alvo são estudantes das redes públicas e privadas de ensino do município que tenham concluído o ensino fundamental e médio, que estejam cursando o 2º e 3º ano do Ensino Médio ou já tenham concluído o Ensino Médio e seja morador da cidade. As inscrições deverão ser realizadas pelo link: https://forms.gle/WSAqEK3mfU6ook8g8 até o dia 16 de julho(domingo).

Serão disponibilizadas cinco (05) vagas para cada curso, com duração de três semestres (1 ano e meio), com aulas ministradas no período noturno. Após o processo seletivo, a matrícula e entrega da documentação serão realizadas de forma presencial na secretaria do IFRJ/Campus Pinheiral, localizada na Rua José Breves, 550 – Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h às 17h ou das 18h às 20h.

No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar/escolher um único curso que pretende concorrer à vaga e deverá preencher as informações da ficha de inscrição e anexar os documentos solicitados pelo link.

Os candidatos que forem contemplados com a vaga deverão apresentar os seguintes documentos para efetivação da matrícula (original e cópia de todos): certidão de nascimento ou casamento, quatro fotos 3×4, declaração ou certificado de conclusão de Ensino Médio, histórico escolar do Ensino Médio ou declaração de matrícula no segundo ano do ensino médio, CPF e carteira de identidade, título de eleitor para os maiores de 18 anos, certificado de reservista (para homens maiores de 18 anos), comprovante de residência e RG e CPF dos responsáveis legais (no caso de menores de idade).

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação através dos números (24) 3356-2170 ou (24) 3356-4535.

O desempate obedecerá à seguinte ordem:

Maior número de pontos obtidos em Língua Portuguesa;

Concluiu há mais tempo o Ensino Fundamental;

Idade dos candidatos, privilegiando-se o de maior idade.