A região do Médio Paraíba registrou queda de 28,2% nos índices de roubos de rua em 2023. O levantamento leva em consideração os cinco primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Os números caíram de 110 para 79, com o menor registro para o mês de maio desde 2016.

Os dados foram divulgados na quinta-feira (dia 6) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e revelam o aumento da produtividade policial. “O roubo de rua é um dos crimes que mais impactam na sensação de segurança da população, então essa redução é muito importante e significativa. As polícias Civil e Militar e seus esforços contínuos são os grandes responsáveis por esses resultados”, afirma Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP.

Em Volta Redonda, a queda nos índices de roubos de rua está relacionada diretamente ao programa ‘Segurança Presente’, uma parceria entre a Prefeitura e o governo do estado. Em junho, a operação completou um ano.

O programa consiste no reforço na segurança na Vila Santa Cecília e na região da Amaral Peixoto, no Centro, com 21 agentes, seis motos, dois carros e uma van. Baseado na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, o ‘Segurança Presente’ adota um modelo de policiamento de proximidade com a população e em complemento à atuação rotineira da Polícia Militar.

O coordenador do programa de Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, na ocasião da comemoração de um ano da implantação do projeto, ressaltou que desde a chegada da operação na Cidade do Aço, em quatro meses, não houve registros de roubo de rua, de veículo, de carga e letalidade violenta na área de atuação dos agentes.

“O resultado pode ser traduzido em números. Se compararmos o ano de 2023 com 2019, no período anterior à pandemia da Covid-19, na Vila Santa Cecília houve redução de 49 para um, em roubo de rua, e na Avenida Amaral Peixoto a redução foi de 19 para um”, contou,

Outros indicadores

As ações das forças de segurança também resultaram em crescentes êxitos no combate ao tráfico de drogas. No Médio Paraíba, houve aumento de 6% em apreensão de drogas (1.227 em 2022, 1.301 em 2023).

– Roubo a residência queda de sete casos (15 em 2022, 8 em 2023).

– Roubo a estabelecimento comercial queda de 16 casos (43 em 2022, 27 em 2023).

– Recuperação de veículos aumento de 12,4% (105 em 2022, 118 em 2023).

Foto: divulgação /PMVR