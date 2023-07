Quatro jovens músicos de Volta Redonda foram contemplados com bolsas de estudos na Southern University of Mississipi (USM), dos Estados Unidos da América. Eles são ex-alunos e professores do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” e foram selecionados após um intercâmbio educativo musical realizado na cidade com professores da USM.

Os selecionados foram três violinistas: Paulo Victor do Amaral Alves, de 24 anos; Allyson Bandeira Gomes, de 26 anos e Filipe Pereira Firmino da Silva, de 23 anos, e o violista Pedro Henrique Moraes Santos Caetano, de 20 anos. O anúncio dos ganhadores das bolsas aconteceu durante o concerto comemorativo ao aniversário de Volta Redonda, que foi realizado na noite do último sábado (8), no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília.

As bolsas são para cursar a graduação, para aqueles que ainda não são formados, e mestrados, para quem já possui formação acadêmica. Agora, o quarteto se prepara para poder viajar para os Estados Unidos, providenciando a documentação necessária. Não há uma data definida para o embarque, mas a expectativa para o início de uma nova vida já está nas alturas.

“Confesso que eu não imaginava e nem esperava. Eu fiquei surpreso, nem sabia que seria anunciado em um concerto. Fiquei bem feliz na hora. Meu conselho para quem está iniciando no projeto, que é sim, uma escolha que exige sacrifício, mas é muito satisfatória, é muito bom. Eu não me arrependo de nada e faria de tudo de novo”, disse Filipe, que já é graduado em Música pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e teve a chance de cursar a faculdade após ingressar no projeto na Escola Municipal Maria José Campos Costa, no bairro Volta Grande.

Quem também ficou surpreso com o anúncio foi o violista Pedro Henrique, que ingressou no “Volta Redonda Cidade da Música” em 2012, através do trabalho realizado na Escola Municipal Jaime de Souza Martins, no bairro Santo Agostinho.

“Quando falou o meu nome eu fiquei olhando assim … aí depois eu levantei e percebi que era comigo mesmo. Ainda estou absorvendo esta novidade, pois é muita informação. Estou há 11 anos no projeto e comecei na percussão. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de aprender violino e depois tive outra oportunidade de aprender viola, que pouca gente conhece. A viola é um instrumento que pretendo ficar por toda a minha vida. Uma diferença entre a viola e o violino é que a viola é um pouco maior e as cordas também têm um som um pouco mais aveludado”, comentou Pedro Henrique.

O intercâmbio educativo musical aconteceu no início deste mês, com a realização de masterclasses – aulas avançadas com especialistas – na sede do projeto no bairro Vila Mury. Entre os músicos estiveram presentes o maestro Colin McKenzie e diretor da USM; a violinista búlgaro-americana Borislava Iltccheva e os contrabaixistas Marcos Machado e Daniel Magalhães – ex-aluno do projeto e bolsista na USM.

Fotos: Divulgação- Secom/PMVR.