A Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza nesta semana, entre os dias 13 e 17 de julho, o 27° Congresso de Missões na Ilha São João. Com o tema “Jesus está voltando”, o congresso reúne grandes nomes da música gospel como Lauriete, Valesca Mayssa e a dupla Jefferson e Suellen, além de preletores como o Bispo Abner Ferreira, Helena Raquel e Genival Bento. A entrada é de graça.

Durante os cinco dias de evento, são realizados diversos cultos com a presença de mais de 300 missionários acompanhados pela igreja evangélica no Brasil e no exterior, em países como Bolívia, Alemanha e Itália. Todos os cultos são transmitidos no canal da Cadevre no YouTube (https://youtube.com/c/ADCadevreOficial).

Além de congregações em Volta Redonda, a Cadevre conta também com filiais em diversas cidades, como Barra Mansa, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro, Três Rios, Vassouras, Bananal (SP) e Queluz (SP). Na área missionária, a igreja mantém o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, programa social com foco na recuperação de jovens dependentes químicos, e o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias (SP).

O Pastor Presidente da Cadevre, Rinaldo Silva Dias, falou sobre a expectativa para mais uma edição do congresso missionário. “O tema desse ano é muito importante para que a igreja alerte as nações sobre o chamado do Senhor Jesus: a salvação eterna. Temos certeza que serão dias abençoados”, destaca.

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 13 de julho – 18h

Helena Raquel e Paulo Neto

Sexta-feira, 14 de julho – 18h

Josué Brandão e Midian Lima

Sábado, 15 de julho – 18h

Bispo Abner Ferreira e Samuel Messias

Domingo, 16 de julho – Das 9h às 21h

Manhã: Missionário Wellington e Família Cavalcanty

Tarde: Thainara Costa e Lauriete

Noite: Jefferson e Suellen

Segunda-feira, 17 de julho – 18h

Genival Bento e Valesca Mayssa

Foto: Divulgação/Cadevre