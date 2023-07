Para marcar o Centenário da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, na terça-feira (dia 25), foi lançada a Revista Especial de 100 anos. O momento aconteceu durante coletiva de imprensa, no auditório da Cúria Diocesana, em Volta Redonda.

Um dos principais objetivos da revista é o registro histórico, destacando os momentos importantes da Diocese e grande parte da região Sul Fluminense durante os 100 anos de fundação.

Compuseram a mesa da coletiva o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; o Padre Flávio Luís Alves, membro da Comissão Histórica da Diocese; o Padre Daniel Cezar de Faria, membro da Comissão Histórica da Diocese; Igor Manso, historiador e Edna Feitosa, integrante da Comissão de Patrimônio Histórico-Cultural da Diocese.

Em 40 páginas em 18 conteúdos, 12 colaboradores, a revista será vendida a partir do dia 26 de julho, dia da Padroeira em todo o território Diocesano. O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, relembrou as edições comemorativas produzidas de 75 e 90 anos de fundação da Diocese e, no centenário, a edição do Jubileu. “Sabemos da importância de registrar a memória e, por isso, a elaboração da revista sobre o centenário comemorado no dia 4 de dezembro de 2022. A revista procurou explicar e respeitar cada tempo de evangelização e do trabalho de leigos, leigas, diáconos e padres que muito se empenharam na edificação da Diocese”, explicou o Bispo.

“Estamos satisfeitos com o trabalho realizado por nossa equipe e esperamos que a revista possa ajudar na reflexão sobre a importância da memória, a contribuição histórica e o olhar de discernimento bem atento aos novos desafios da evangelização”, disse Dom Luiz Henrique.

Nesta edição, além das informações sobre o centenário, os leitores terão acesso ao material exclusivo formativo do Simpósio Eucarístico, do III Congresso Eucarístico Diocesano. Trata-se de 4 conferências sobre o Mistério da Eucaristia com palestras do Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa; do Bispo de Valença, Dom Nelson Francelino e dos Padres da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Padre Leonardo Agostini Fernandes e Padre Fábio Balbino. Esse e outros conteúdos podem ser acessados através das áreas de QR-Code da revista.

O Projeto História e Memória Diocesana

Parte do acervo histórico da revista, foi retirado do ‘Projeto História e Memória’. Segundo o Padre Flávio Luiz Alves, membro do projeto, “a ideia é resgatar a cronologia da Diocese”, disse.

O presbítero completa, “a proposta busca organizar e produzir entrevistas, registros fotográficos e outras ações da área. Além disso, garante fontes documentais, iconográficas e estruturais. Esse olhar assegura a preservação da história, evitando que os registros caiam no esquecimento ou se danifiquem, no caso de objetivos”, finalizou o padre.

Como adquirir a revista do Centenário?

Você pode adquirir a revista pelo valor de R$ 10 reais em uma das 35 paróquias ou através dos pontos centrais da Diocese, os Vicariatos e Cúria Diocesana.

Confira os pontos e endereços Centrais:

Cúria Diocesana, Rua 25-B, número 44, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

Vicariato de Barra do Piraí, Igreja de São Benedito (Endereço – Praça Nilo Peçanha, Centro, Barra do Piraí).

Vicariato de Barra Mansa, Igreja Sagrado Coração de Jesus (Endereço – Praça do Sagrado Coração de Jesus, s/nº, Ano Bom, Barra Mansa).

Vicariato do Resende, Igreja Cristo Ressuscitado (Endereço – Avenida Brasília, s/n – Vila Julieta, Resende)

Vicariato de Volta Redonda: Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição (Avenida Nossa Senhora da Conceição, número 213, Conforto, Volta Redonda)

Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe!

Entre em contato pelos telefones (24) 3340-2801 ou pelo WhatsApp (24) 99955-3767