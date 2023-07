A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, recebeu nesta quarta-feira (dia 26), Atilio Riccio Filho e Rafael Corrêa Riccio, respectivamente administrador e sócio da empresa Mobitt Tecnologia em Mobilidade, que fará a gestão do novo modelo de estacionamento rotativo da cidade.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, o novo sistema trará mais tecnologia e segurança à população e ao município, melhorando a mobilidade no dia a dia e conscientizando os usuários da importância da rotatividade dos espaços. “Nós estamos trazendo para os munícipes um avanço tecnológico com um sistema auditável em tempo real e que proporcionará transparência. Nosso intuito não é a autuação, mas sim a conscientização dos motoristas para a importância da rotatividade das vagas, proporcionando fluidez ao trânsito de Barra Mansa”, disse.

Ainda segundo o secretário, inicialmente o sistema será aplicado em 950 vagas, que irão variar de duas ou quatro horas de tempo de permanência de acordo com a demanda. “Nossa expectativa é de entrar em funcionamento em no máximo 60 dias, começando pelo Centro e Ano Bom. Faremos 30 dias de adaptação, sendo um período educativo para apresentar a nova tecnologia para a população; logo em seguida, estenderemos para outras localidades, como por exemplo, o bairro Vila Nova. Teremos ainda ampliação do número de vagas a partir das obras de remodelação do pátio de manobras”, detalhou.

Com relação à autuação, referente à irregularidade de estacionamento, o secretário explicou que a operação estará ligada ao sistema do município. “A empresa nos explicou que a atividade deles será monitorada através do programa, que contará com imagens de câmeras, fornecendo material em vídeo para a nossa Guarda Municipal atuar na fiscalização”, disse.

A Mobitt é uma empresa com experiência de 40 anos no segmento de estacionamentos rotativos, atuando em grandes centros como Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e outros. “Nós estamos realizando um levantamento das áreas do município. Teremos monitores espalhados pelos trechos e pontos de venda a cada 25 vagas. Nosso sistema é simples e de fácil manuseio pelos usuários”, disse Rafael Corrêa Riccio, sócio da empresa.

Foto: Felipe Vieira