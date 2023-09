Um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgado na quarta-feira (dia 20) pelo governo do estado, expõe uma realidade preocupante em relação à segurança no trânsito em Volta Redonda. Até junho de 2023, foram registrados 123 acidentes de trânsito na cidade, número bem maior que os 82 casos registrados em todo o ano de 2022.

O estudo do ISP também revelou outros dados, como quatro atropelamentos, 33 casos de pessoas conduzindo veículos sob influência de álcool ou drogas e 111 ocorrências de lesões corporais culposas no trânsito, todos ocorridos no mesmo período.

Os 123 acidentes representam uma média de mais de 20 acidentes por mês na Cidade do Aço, evidenciando a frequência com que eventos desse tipo ocorrem nas vias locais. Além disso, os registros referentes à embriaguez ao volante são especialmente preocupantes. Os 33 casos de pessoas conduzindo veículos sob a influência de álcool ou drogas são uma clara indicação de que a fiscalização e a educação sobre os perigos da combinação de álcool e direção ainda são desafios significativos no município.

Lesões corporais no trânsito

O levantamento do Instituto de Segurança Pública também apontou 111 casos de lesões corporais culposas no trânsito. Essas lesões muitas vezes resultam em consequências graves para as vítimas, incluindo incapacidades permanentes. Desenvolvido pelo ISP, o painel interativo ISPTrânsito oferece uma visão detalhada dos eventos de trânsito.

Segundo os dados, durante o primeiro semestre, foram registrados 10.479 acidentes, 10.931 lesões corporais culposas e 966 mortes no trânsito – a maioria desses incidentes aconteceu no município do Rio, aos domingos.

“O ISPTrânsito é muito importante para fomentar políticas públicas e informar a sociedade para, assim, evitar os acidentes de trânsito. Esses dados são preocupantes e mostram também a importância da Operação Lei Seca, das iniciativas do Detran.RJ e do estado para enfrentar essa realidade”, afirmou a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

“A conscientização é o caminho. O respeito e a responsabilidade no trânsito é dever de todos nós. A Semana Nacional do Trânsito visa promover a educação e a segurança no trânsito, e os dados servem justamente para isso, subsidiar ações que incentivem comportamentos mais responsáveis em vias públicas”, enfatizou o vice-presidente do ISP, Leonardo Vale.

Disponível para consulta pública, o ISPTrânsito desempenha um papel crucial na coleta e análise dos números relacionados às vítimas e aos acidentes de trânsito em todo o estado. Seu objetivo é fornecer informações que possam ser utilizadas no desenvolvimento de políticas públicas que contribuam para a segurança viária, além de engajar a sociedade na construção de um trânsito mais seguro para todos. Os dados estão disponíveis na página no ISP.

