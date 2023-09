O Volta Redonda perdeu para o Amazonas por 2 a 0 na noite deste sábado (dia 23), no Raulino de Oliveira.

Com isso, o time amazonense alcançou a segunda colocação do grupo C da Série C do Brasileiro.

Os gols foram de Sassá e Gustavo Ermel, que tinha acabado entrar em campo.



Foto: Raphael Torres