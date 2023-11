A escola pública bilíngue de Volta Redonda abre na próxima segunda-feira (dia 27) as vagas para o ano letivo de 2024. Podem se inscrever na Escola Intercultural Brasil-França, localizada no Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta, estudantes que estejam concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental.

A matrícula deve ser feita através do programa “Matrícula Fácil” (matriculafacil.rj.gov.br). O diferencial da unidade escolar são as aulas de Francês e parte das disciplinas ministradas no idioma estrangeiro. A escola em Volta Redonda é a terceira no estado do Rio de Janeiro a contar com o ensino da língua francesa.

“A escola pública bilíngue oferece o Ensino Médio integral com certificação internacional no final do curso. São 70 vagas disponíveis, e o período de inscrição vai até o dia 14 de dezembro. A matrícula pode ser feita pelo próprio aluno ou pelo responsável legal no site matriculafacil.rj.gov.br”, disse Fernanda da Silva Coelho Terra, diretora-geral do Colégio Estadual Piauí Brasil-França.

Após o período de cadastro, o aluno inscrito será agendado para comparecer à escola a fim de confirmar a matrícula. O contato será feito com os dados disponibilizados no ato da inscrição pela internet.

Escola Intercultural Brasil-França

A implantação da unidade bilíngue aconteceu graças ao acordo de cooperação assinado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, com as presenças do cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal; o adido de cooperação para a língua francesa do Consulado Geral da França no Rio, Serge Borg; e representantes das secretarias de Estado de Educação (Seeduc) e Municipal de Educação (SME) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).