Os seis homens que enfrentaram uma luta pela vida após o naufrágio de seu barco no litoral entre Angra dos Reis e Mangaratiba passaram cerca de 24 horas à deriva no mar até serem resgatados. De acordo com informações do FOCO REGIONAL, a tragédia aconteceu no final da tarde de sábado (dia 18), e o grupo foi resgatado apenas no fim da tarde de domingo (dia 19) por um navio de cruzeiro, graças à rápida ação de uma passageira que ouviu os gritos de socorro.

Os sobreviventes, desidratados e em estado de choque, relataram os momentos angustiantes que passaram após o naufrágio. Bombeiros e a Marinha foram alertados por parentes assim que o grupo não retornou conforme o combinado no domingo até o meio da tarde.

O navio de cruzeiro que realizou o resgate estava no local para uma festa, mas a rápida resposta da tripulação foi crucial. Após ouvir os pedidos de ajuda, o comandante acionou Marc Olichon, presidente da TurisAngra, solicitando apoio imediato.

Ainda de acordo com o FOCO REGIONAL, os sobreviventes foram retirados do mar e levados para a Vila do Abraão, onde receberam os primeiros atendimentos no posto de saúde local. Em seguida, foram encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba. Está prevista a transferência para hospitais em Volta Redonda ainda nesta segunda-feira (dia 20).

Infelizmente, o naufrágio resultou na perda de uma vida. José Luiz Tito, de 63 anos, morador do bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, foi encontrado sem vida junto à embarcação, com um grave ferimento na cabeça. Ele era casado com a subsecretária do Gabinete de Estratégia Governamental de Volta Redonda, Luzia Pinto Suhett Tito.

Entre os sobreviventes encontra-se o policial civil Carlos Eduardo Martins da Silva, de 40 anos, lotado na delegacia de Barra do Piraí, casado com uma sobrinha de José Luiz Tito.

O grupo partiu no sábado para uma jornada de pesca próxima à ilha de Jorge Grego, na baía da Ilha Grande. As autoridades náuticas e os bombeiros foram acionados quando o grupo não retornou até o meio da tarde de domingo, como previamente combinado.

Além do resgate heroico, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, juntamente com a Marinha do Brasil, na busca por esclarecimentos sobre as circunstâncias do naufrágio.

Foto: Reprodução