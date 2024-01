A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) finalizou, na segunda-feira (dia 15), a aquisição das ações da empresa Panatlântica S.A., representando 18,61% do seu capital social. A operação foi concluída pelo montante total de R$ 150 milhões, a ser pago em seis parcelas anuais, sendo o primeiro pagamento efetuado no mesmo dia. O contrato para essa transação foi celebrado no final de outubro do ano passado.

Com a conclusão bem-sucedida do negócio, o grupo presidido por Benjamin Steinbruch passa a deter agora 29,91% do capital social da Panatlântica, conforme anunciado em fato relevante divulgado na última segunda-feira. Além disso, a CSN firmou um acordo de acionistas da Panatlântica com a L.P. Aços Participações.

A CSN destaca que essa operação faz parte de sua estratégia para avançar na cadeia de valor no segmento de siderurgia, visando aumentar a competitividade através do reforço de seus canais de distribuição e níveis de serviços aos clientes finais.

Panatlântica

A Panatlântica, com sede em Gravataí, no Rio Grande do Sul, possui sete unidades equipadas com modernas linhas de processamento de aços. A empresa é especializada no processamento e relaminação de aços planos. O último balancete divulgado em 2022 revelou um lucro operacional de R$ 103,2 milhões.

A transação ocorre em um contexto em que a ASTM e a Futura, duas sócias da LP Aços, formaram uma companhia conjunta denominada Talavera, com foco na venda de sua participação na Panatlântica. A L.P. Aços permanece com 68,3% da empresa.

Foto: reprodução da internet