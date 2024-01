O município de Volta Redonda está testemunhando um aumento alarmante no número de infrações de trânsito e na arrecadação de multas, de acordo com dados levantados pela Folha do Aço com base nas informações disponibilizadas no portal da Prefeitura. Em 2023, a arrecadação com multas de trânsito ultrapassou a marca de R$ 6,64 milhões, representando um aumento significativo em relação a 2020, último ano da gestão do ex-prefeito Samuca Silva, quando as multas totalizaram R$ 1,6 milhão.

Desde o início do governo do prefeito Neto (PP) em 2021, as receitas provenientes das infrações de trânsito têm experimentado um crescimento constante. Em 2021, a arrecadação foi de pouco mais de R$ 2,5 milhões, aumentando para R$ 3,2 milhões em 2022.

No entanto, mais preocupante do que o aumento na arrecadação é o crescimento exponencial no número de infrações. Em 2020, foram registradas 17.846 infrações, número que mais que triplicou em 2021, atingindo 56.572. O ano de 2022, último com dados disponíveis, apresentou um aumento ainda mais expressivo, totalizando 77.144 ocorrências. Isso representa um aumento de mais de 332% em apenas três anos.

Críticas à abordagem

Um consultor da área de tráfego e mobilidade urbana, que preferiu não se identificar, critica a falta de ações educativas diante desse cenário. Apesar do aumento na fiscalização, com a expansão do número de câmeras e outras medidas, o consultor destaca que a prefeitura deveria destinar parte desses recursos para campanhas de educação no trânsito. Segundo ele, a cidade está indo no sentido oposto ao ideal, buscando menos multas e mais responsabilidade por parte dos motoristas.

“Há uma grande preocupação em fiscalização, com a ampliação do número de câmeras e outras ações. Proporcionalmente, a prefeitura de Volta Redonda deveria empregar os valores arrecadados em campanhas de educação no trânsito. Sendo assim, a cidade está na contramão do que seria o modelo ideal, com menos multas e mais responsabilidade ao transitar as vias, no deslocamento e estacionamento na cidade”, explicou o consultor.

Transparência questionável

Apesar do aumento na arrecadação e no número de infrações, a transparência por parte do poder público não está acompanhando o mesmo ritmo. O relatório sobre o destino dos valores das multas está disponível para acesso público, mas somente até agosto de 2022. Nesse período, foram comprovadas destinações de quase R$ 740 mil, de um total arrecadado naquele ano que ultrapassou os R$ 3 milhões.

Essa prática vai de encontro à Lei Municipal 5.355 de 2017, que prevê a divulgação mensal de dados sobre multas de trânsito até o dia 10 de cada mês, além da apresentação de um relatório detalhado sobre a aplicação dos recursos arrecadados.

O cenário apresentado sugere a existência de uma possível “indústria das multas” em Volta Redonda, onde o aumento expressivo nas infrações de trânsito não está sendo acompanhado por ações educativas adequadas. A falta de transparência na divulgação dos destinos dos recursos arrecadados levanta preocupações sobre a gestão responsável desses valores.

O jornal Folha do Aço entrou em contato com a secretaria de Comunicação para verificar se há alguma ação educativa e se os dados das destinações serão disponibilizadas. Até o fechamento da edição, não houve resposta.

Foto: arquivo