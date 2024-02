Policiais militares do 5ºCPA, lotados 37º BPM (Resende), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam no final da tarde de terça-feira (dia 6), em Itatiaia, grande quantidade de drogas que estavam sendo comercializadas. A apreensão aconteceu na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre.

Policiais com informações de individuo trajando bermuda preta e sem camisa guardando material entorpecente em uma quadra uma poliesportiva procedeu ao endereço supracitado, onde no local não foi possível visualizar o denunciado. Porém, ao realizar buscas, foram apreendidas, dentro da quadra, duas bolsas plásticas contendo 105 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, todo material apreendido foi conduzido à 99ª DP (Itatiaia), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

