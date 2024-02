O Carnaval está chegando, e para aqueles que buscam aproveitar os dias de folga com tranquilidade e fugir do calor, a sede campestre Carombert Rocha Faria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) é uma excelente opção. Localizado na Estrada Pinheiral – Vargem Alegre, o espaço estará aberto no sábado, domingo e terça-feira de Carnaval, das 8h às 17h.

Com piscinas, campos de futebol, parque infantil, pesque e pague e restaurante, a sede campestre proporciona um ambiente ideal para relaxar e se divertir em família. De acordo com o vice-presidente da entidade, José Lúcio da Silva, o J. Lúcio, abrir o local nestes dias de Carnaval já se tornou uma tradição, e o movimento costuma ser bastante animado.

Associados, dependentes em dia e crianças até 10 anos têm acesso gratuito à piscina. Para os não associados, a taxa de entrada é de R$ 20. J. Lúcio ressalta que muitas famílias optam por ficar na região durante o Carnaval e buscam um local para relaxar e se divertir, e a sede campestre da AAP-VR oferece exatamente essa oportunidade.

Com boa comida a preços acessíveis no restaurante, a sede campestre promete repetir o sucesso do ano passado, proporcionando momentos de lazer e diversão para todos que a visitarem durante o Carnaval.