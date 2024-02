Nesta quarta-feira (dia 7), um novo acidente foi registrado na passagem de nível localizada no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. Dessa vez, uma composição de trens atingiu um carro, causando sérios danos ao veículo, que segundo testemunhas, ficou tão destruído que mal era possível identificar o modelo. O fato ocorreu na passagem do Parque da Cidade, na Rua Ary Thomé, que faz ligação com a Avenida Prefeito João Chiesse Filho.

Segundo testemunhas, o motorista do carro ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Para realizar a remoção da vítima, os socorristas precisaram cortar a lataria do veículo. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, porém, até o momento, não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

Este é mais um caso que reforça a necessidade de medidas preventivas e de segurança para evitar acidentes como este. Frequentemente, a prefeitura de Barra Mansa e a empresa MRS Logística S/A promovem ações de conscientização sobre os riscos de acidentes na linha férrea. A cidade, inclusive, se destacou nas estatísticas negativas envolvendo episódios com trens no eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais, em 2023. Até o mês de julho, foram registrados nove acidentes envolvendo pedestres, veículos e composições ferroviárias. Pelo menos, três pessoas morreram no município em decorrência desse tipo de acidente.

Entre as orientações, tanto ao motorista quanto ao pedestre, estão: Respeitar a sinalização; Parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea; Não fazer uso de celular, fones de ouvido ou qualquer outro dispositivo que possa desviar a atenção no momento da travessia; entre outras.

