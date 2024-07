Um homem de 48 anos morreu, na madrugada deste sábado (dia 27), após colidir o carro que dirigia contra o portão de um açougue na Avenida Doutor Dário Aragão, no Centro de Barra Mansa. O impacto da colisão foi tão violento que a parte frontal do veículo ficou completamente destruída, resultando na morte instantânea da vítima.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para os procedimentos necessários. Equipes de perícia estiveram no local para investigar o acidente, porém as causas da colisão ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/Redes Sociais