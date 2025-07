Barra Mansa: Motorista atropela cão e foge sem prestar socorro

Representantes da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa registraram uma ocorrência de maus-tratos, nesta segunda-feira (dia 7), na 90ª DP. De acordo com o secretário da pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, um cão da raça spitz alemão foi atropelado no último sábado (dia 5). Câmeras flagraram a ação ocorrida na Rua Orestes Vieira Fonseca, na Vila Maria.

De acordo com testemunhas, o autor do atropelamento fugiu sem prestar socorro. O cão, de nome Bento, não resistiu e morreu um pouco depois. O fato foi comprovado através das imagens de monitoramento de uma residência, que também filmaram a placa do carro. Assim, foi possível chegar até o proprietário do automóvel. O caso foi registrado como maus-tratos e a Polícia Civil segue com as investigações.

Para denunciar casos como este, em Barra Mansa, o contato pode ser feito com a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal através do telefone (24) 98120-0153 ou pelo WhatsApp (24) 98120-0153.

Foto: Divulgação