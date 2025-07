Prefeitura de Barra Mansa avança com a reforma e ampliação da UBS São Judas Tadeu

Os investimentos em Saúde continuam avançando em Barra Mansa. Nesta terça-feira (08), as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde São Judas Tadeu, no bairro de mesmo nome, seguem em ritmo acelerado. A primeira etapa já foi concluída com a instalação de um novo telhado. Atualmente, a equipe trabalha na construção de novas salas, sempre mantendo o atendimento à população na parte da frente do prédio. Com a ampliação, a UBS passará a contar com 304 m², oferecendo uma estrutura mais moderna, funcional e acolhedora a todos.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou o comprometimento com a qualidade dos serviços. “Estamos mantendo os atendimentos enquanto promovemos uma reforma geral, com um padrão de excelência determinado pelo prefeito Luiz Furlani. A nova UBS vai proporcionar mais conforto e dignidade tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam ali. É um investimento que reforça nosso compromisso com a saúde pública humanizada”, afirmou.

Já o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, detalhou as melhorias previstas no projeto. “A nova estrutura contará com consultórios médico e odontológico, salas para atendimento ginecológico e multidisciplinar, sala de curativos, esterilização, farmácia, sala de vacinação, banheiros adaptados, nova recepção e espaço adequado para descarte de lixos comuns e hospitalares. Também estão previstas a construção de novos muros laterais e nos fundos, além de uma nova fachada”, explicou.

A expectativa é que, ao final das obras, a UBS São Judas Tadeu ofereça um ambiente ainda mais acolhedor, moderno e seguro. “Estamos fortalecendo a atenção básica à saúde no município, melhorando a qualidade dos nossos atendimentos e dando mais dignidade aos moradores”, finalizou Sérgio Gomes.

Fotos: Chico de Assis