Carreta tomba e bloqueia trânsito na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta transportando madeirite tombou na manhã desta segunda-feira (dia 7), causando transtornos aos motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na altura do km 269 da pista sentido Rio, com parte da carga caindo na pista sentido São Paulo.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, a pista está totalmente interditada no sentido Rio e parcialmente no sentido São Paulo. Há equipes em atendimento no local mas, até o momento, não há informações sobre vítimas.

Foto: Joaquim Valim