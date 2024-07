A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no fim da tarde de sexta-feira (dia 26) a quantia de R$ 784.910,00 durante policiamento ostensivo dinâmico na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Por volta das 17h, as equipes realizavam patrulhamento na altura do km 298 da pista sentido São Paulo, quando notaram um Fiat/Idea com placas de São Paulo/SP. Durante a abordagem, foi verificado que o carro era conduzido por um homem de 50 anos e os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

Devido ao cheiro suspeito, os agentes realizaram uma revista minuciosa no automóvel. Ao inspecionarem o porta-luvas, observaram um revestimento não original do veículo, com algumas cédulas de coloração marrom, aparentando ser de R$ 50, visíveis através de uma fresta. Questionado sobre a origem do dinheiro, o indivíduo admitiu que estava transportando a quantia escondida e que receberia aproximadamente R$ 5 mil para buscar o dinheiro no bairro Brás de Pina, no Rio de Janeiro, e entregá-lo no bairro Vila Mariana, em São Paulo. Ele alegou desconhecer o montante total transportado, a origem do dinheiro e para quem seria entregue, informando que fazia esse transporte como uma forma de renda extra.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Volta Redonda, que ficará responsável pelos procedimentos legais cabíveis e pela investigação do caso.

Foto: Divulgação/PRF