BM: Colégio Washington Luiz abre inscrições para novas turmas do Curso Técnico de Administração

O Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, em Barra Mansa, está com inscrições abertas para três novas turmas do Curso Técnico de Administração. Os cadastros começaram nesta segunda-feira, dia 07, e seguem até a próxima sexta, dia 11. As inscrições podem ser realizadas na secretaria da unidade de ensino, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As aulas iniciam no dia 04 de agosto e as vagas são limitadas. A duração do curso é de 18 meses.

Podem se cadastrar jovens recém-formados no ensino médio. Para se inscrever, é preciso apresentar os seguintes documentos, originais e cópias: certidão de nascimento ou casamento; duas fotos 3×4; comprovante de residência atualizado; RG e CPF; cartão do SUS; declaração de conclusão do ensino médio; histórico do ensino médio; cópia do diário oficial de conclusão do ensino médio.

A diretora da escola, Gessika Belan, detalhou mais sobre o curso e frisou sua importância na cidade. “Nosso colégio é uma instituição tradicional em Barra Mansa e com a introdução do curso técnico em 2009, que completa 16 anos neste ano. Abrimos as portas para milhares de pessoas ao longo desse tempo. Ficamos felizes com o apoio dado pela prefeitura, pelo prefeito Luiz Furlani e pela secretária de Educação, Linamar Carvalho”, ressaltou.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o colégio, através do telefone (24) 3029-9453.

